Istituto Barletti, il futuro è in borraccia

OVADA - Oltre mille borracce consegnate ai ragazzi delle scuole superiori della città. L'operazione è stata completata ieri nell'ambito del progetto “Il futuro in borraccia – un piccolo gesto per il nostro pianeta”, realizzata dal Comune di Ovada in collaborazione con Gestione Acqua, la Società che si occupa del Servizio Idrico Integrato nell’ambito cittadino. Destinatari gli studenti dell'Istituto Barletti. Alla consegna erano presenti, oltre all’Assessore all’Ambiente Marco Lanza, la responsabile Servizi Tecnici di Gestione Acqua Monica Minetti, il Dirigente Scolastico Felice Arlotta, la Vice Preside Roberta Carosio ed i neo eletti rappresentanti di istituto: Stefano Alverino, Leonardo Cesaro e Massimiliano Coletti.

Le borracce, di colore bianco recanti in rosso la scritta “Comune di Ovada” unitamente al logo di Gestione Acqua, consentiranno a sensibilizzare i ragazzi, cittadini di domani, su temi importantissimi come ambiente, riciclo, sostenibilità e raccolta differenziata.

Questa iniziativa è la prima di una serie di progetti che vedranno coinvolti il Comune e Gestione Acqua su tematiche volte alla valorizzazione, tutela e conoscenza dell’ambiente ed in particolare del territorio Ovadese.