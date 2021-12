Assunta, inaugurazione per il presepe caratteristico

OVADA - In occasione della festa dell’Immacolata è stato aperto al pubblico in Parrocchia il presepe con la benedizione di Don Benzi. La realizzazione si deve al gruppo di volontari composto da Andrea e Nicola Baretto, Andrea Ottria, Federico Barisione, Paolo Rosso e Maurizio Scaiola i quali da sei anni mettono a disposizione della Comunità tempo libero e passione per donare ai parrocchiani uno dei simboli della cristianità. Diverse statue risalgono a fine 800, realizzate in Calabria e donate alla parrocchia da Pino Cicuttin. Lo sfondo è un pregevole fondale realizzato dal Maestro ovadese Franco Resecco risalente agli anni 70. In ogni edizione del presepe viene apportata qualche miglioria come nuovi effetti luminosi, giochi d'acqua e alcune statuine meccanizzate.