Bruno Morchio, torna in Enoteca Bacci Pagano

OVADA - E' un po' ovadese Bruno Morchio, il padre di Bacci Pagano, l'investigatore dei caruggi genovesi. Morchio apre oggi, dalle 15.30 in Enoteca Regionale, la XXIII edizione di "Incontri d'autore", la rassegna letteraria proposta dalla Biblioteca Civica che torna dopo la pausa forzata per l'emergenza sanitaria. Si parlerà di "Nel tempo sbagliato", l'ultima indagine sviluppata da un Bacci Pagano in crisi di mezza età, stretto fra le sue questioni personali e la progressiva sparizione della Genova in cui è cresciuto e che fa parte dei suoi riferimenti politici e culturali. Morchio dialogherà con la scrittrice Raffaella Romagnolo. Morchio vive a Genova, dove lavora come psicologo e psicoterapeuta; ha pubblicato articoli su riviste di letteratura, psicologia e psicoanalisi. Il suo romanzo Il profumo delle bugie è stato Premio Selezione Bancarella 2013. Per la partecipazione è obbligatorio il green pass.

L'intervista completa a Bruno Morchio in edicola con "L'Ovadese" di giovedì 25 novembre