Ovadese "gelata" saluta la Coppa

OVADA - La Santostefanese passa il turno in Coppa Italia, Ovadese eliminata. Vittoria di misura per gli astigiani che hanno così bissato il successo del primo episodio tra le due squadre. Omoboni e compagni ora sfideranno il Trofarello che ha fatto fuori la Valenzana. Partita giocata in un freddo gelido. Nelle fila ovadesi definitiva la rinuncia a Colombo, il giocatore argentino arrivato poco più di un mese fa con grande speranze e presto accantonato da mister Raimondi. Quest'ultimo rinuncia anche a Musso, Gallo e Pellegrino. Squalificato Sassari.

Sulla destra Hina. A centrocampo Hassan Cali, El Amraoui e Anania. Il resto è simile a quanto visto nelle ultime uscite di campionato. Al 20' gran tiro di El Amraoui a lato. Al 37' la risposta di Mondo con una conclusione parata da Gaione. Cinque minuti dopo il vantaggio della Santostefanese: ancora Mondo lascia partire una conclusione imparabile. Schermaglie nella ripresa. Due buoni interventi di Gaione tra il 31' e il 34'.

Ora testa alla sfida di domenica, l'inedito derby con la Novese.