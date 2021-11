Ovadese, buoni i tre punti. Ma la risalita deve ancora iniziare

OVADA - Un grosso sospiro di sollievo. La situazione rimane delicata ma l'Ovadese può guardare avanti con maggiore ottimismo. Anche al termine di una gara che ha ribadito (se ce ne fosse ancora bisogno) come la squadra sia imperfetta. L'1-0 rifilato al Bacigalupo è il prodotto di una gara dai due volti: un primo tempo complesso, una ripresa di maggior livello. I tre punti sono fondamentali per mantenere il passo in una classifica sempre cortissima.

Cambio di passo

A decidere la partita è stata di nuovo la coppia offensiva. Aresca ha subito il fallo da rigore che poi Rignanese ha segnato. Si basa su quello il tesoretto a disposizione di Raimondi, carta importante nella giornata in cui mancava (per squalifica) Sassari a dare maggiore imprevedibilità alla manovra. "Avevamo preparato la partita in un modo - ha commentato al termine l'allenatore ovadese - ma mi sono accorto subito che non riuscivamo a far nulla. Per fortuna ci siamo riorganizzati nell'intervallo. Ai ragazzi ho detto: siamo fortunati ad essere ancora sullo 0-0. Adesso cerchiamo di fare qualcosa per vincere questa partita". La costruzione del gioco rimane il vero tallone d'achille in parte mascherato, nella ripresa, da un ritmo di gioco più alto.

Classifica Fluida

L'Ovadese sale a 14 punti. Il rimpianto grande è per i punti gettati al vento contro San Giacomo Chieri e Pro Villafranca. "Domenica scorsa - prosegue l'allenatore - non dovevamo perdere. Per noi sono fondamentali le due gare interne con Pozzomaina e Cit Turin. Possiamo solo vincerle e poi vedere se verrà qualcosa anche dalle due trasferte con la Novese e con l'Asca". L'obiettivo è togliersi, almeno parzialmente, dalla zona playout. Nel frattempo giovedì il ritorno di Coppa sul campo della Santostefanese. Un impegno che visto con l'attuale luce sembra più un impiccio che un'opportunità.