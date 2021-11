Tutto il calcio della provincia in tempo reale

La domenica di campionato delle formazioni alessandrine: segui in tempo reale i risultati, i marcatori e le classifiche di un turno che - come sempre - si annuncia estremamente interessante.

In serie D riscatto è la parola d'ordine per Casale e Hsl Derthona: la formazione di Marco Sesia chiede strada al Gozzano, quella guidata da Zichella riceve invece il Ligorna, confrontandosi con la classica insidia ligure. Per entrambe ripartire è un imperativo, bisogna cancellare le sconfitte del turno precedente e riprendere la marcia verso il primato.

In Eccellenza l'impegno più complicato è quello dell'Acqui, che va a fare visita alla capolista Cuneo Olmo: Merlo ha il dubbio Guazzo e deve pensare a come sostituire Carrese, fuori almeno tre settimane. Gara delicata anche per il Castellazzo, ospite del San Domenico Savio. Per Nobili si tratta di uno scontro diretto da non fallire.

Tanti spunti, come di consueto, in Promozione: la regina Luese Cristo è alle prese con il derby a Casale, sponda PastorStay, ma attenzione anche a ValeMado-San Giacomo Chieri e ad Asca-Pro Villafranca. Continuità è l'obiettivo della Novese, di scena a Torino contro Pozzomaina. Capitolo Prima Categoria: trasferta insidiosa per il Felizzano, contro Don Bosco Asti, mentre la Fulvius va a Solero e il San Giuliano a Calliano. Da tripla sia Cassano-Tassarolo che Monferrato-Capriatese.

In Seconda Predosa-Sale vale un posto sul podio, insidia Casalnoceto per la Frugarolese tornata di recente prima della classe. Chiusura dedicata alla Terza Categoria, con Fortuna Melior e Vignolese chiamate a sostenere esami importanti.