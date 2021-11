Le schiene di Lucia Bianchi contro la violenza sulle donne

OVADA - Torna “Di schiena”, il progetto fotografico e volume diventato una mostra realizzato da Lucia Bianchi. L’occasione è la “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne”. Venerdì 25 novembre, dalle 21.00, è in programma l’inaugurazione della rassegna nei locali della Biblioteca di Tagliolo. Per l’occasione è previsto un dibattito. Tra i partecipanti l’avvocato Paola Sultana, referente provinciale di “Libera” e la psicologa Manuella Crini. Modera l’incontro Grazia Poggio. La mostra sarà visitabile fino all’11 dicembre lunedì e mercoledì dalle 16.00 alle 19.00 e al sabato tra le 9.00 e le 12.00. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare la biblioteca: 0143. 18.70.107.