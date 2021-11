Carabinieri Forestali, due piante a dimora per il bosco diffuso

SILVANO D'ORBA - Mira a creare un bosco diffuso il progetto "Un albero per il futuro", elaborato dal Comando Unità Forestali. Anche la stazione di Ovada e impegnata in questo fronte. Lunedì mattina, dalle 10.00, nell'ambito della "Giornata nazionale degli alberi" e "Festa dell'Albero", saranno piantati due esemplari di Cornus Mas in piazza De Gasperi a Silvano d'Orba. Coinvolti nell'operazione gli alunni delle scuole del scuola.

Futuro verde

"Lo scopo è coinvolgere gli studenti delle scuole - spiegano dalla Stazione di Ovada - di ogni ordine e grado in un percorso sviluppato in tutta Italia. Il bosco diffuso sarà georeferenziato su una mappa digitale tramite app, crescerà negli anni e diverrà un prezioso serbatoio di aria pura contro l'anidride carbonica".