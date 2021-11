Modifiche alla viabilità per "Vino&Tartufi"

OVADA - La prima ordinanza sarà attiva a partire dalle ore 12.00 di oggi, venerdì 19 novembre, con il posizionamento di una struttura che porterà al divieto di sosta in piazza Matteotti, negli stalli prospicienti con via Buffa. Ma, per il fine settimana di "Vino&Tartufi" (in programma domenica, ndr), sono diverse le modifiche alla viabilità previste in città.

Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione, infatti, verrà istituito un divieto di sosta (con rimozione di tutti i veicoli) a partire dalle ore 6.00, e fino alle 21.00 di domenica 21 novembre in via Torino (nel tratto compreso fra piazza XX settembre e via Sant'Antonio), in piazza Matteotti, in via San Paolo, in via Costa, in piazza San Domenico e in via Buffa, nel tratto compreso fra via Piave e Largo Don Salvi.

Tali disposizioni resteranno attive fino al termine dell'iniziativa che, per tutta la giornata di domenica, animerà le vie del centro storico.