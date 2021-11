Coldiretti a "Vino&Tartufi": arriva il mercato di "Campagna Amica"

OVADA - Saranno collocati in via Torino gli oltre trenta stand e banchetti dei produttori di “Campagna Amica”, il mercato promosso da Coldiretti e dedicato ai prodotti locali e a chilometro zero – dai fiori, agli ortaggi, al miele e a tutto ciò che il Piemonte è in grado di produrre e offrire – che domenica (21 novembre) farà tappa in città in occasione di “Vi.Ta. – Vino e Tartufi”.

«Accanto ai vini e ai tartufi protagonisti indiscussi della fiera, offriremo un’ampia vetrina delle tipicità locali per una due giorni nel segno dell’eccellenza agroalimentare e del consumo consapevole – afferma Mauro Bianco, presidente della Coldiretti alessandrina –. La nostra iniziativa, infatti, ha una funzione educativa cruciale, perché punta sull’incontro e sul dialogo tra produttore e consumatore, che riduce al minimo i passaggi dei prodotti e incentiva uno stile di vita attento all’economia e alla salvaguardia dell’ambiente grazie all’acquisto di produzioni locali e di stagione, per una perfetta spesa “salva clima”».

Agricoltura del territorio

Nel medesimo punto, sempre lungo il percorso (nel centro storico) che verrà allestito dagli organizzatori di “Vino e tartufi”, ci saranno anche i rappresentanti locali della Confederazione Italiana Agricoltori.

«Saremo presenti con i produttori associati per coprire la gamma dei prodotti enogastronomici e dell’agricoltura del territorio – aggiunge Gabriele Gaggino, imprenditore vitivinicolo a Ovada e presidente di Zona Cia Ovada –. La manifestazione è bene organizzata e apprezziamo molto il coinvolgimento di partner istituzionali, consortili e associativi, che permette un’opportunità interessante per fare sistema. Anche la vicinanza con il territorio e i partner di Genova, che saranno in fiera con noi, è molto interessante. Da coltivare!».

«Grazie alla grande collaborazione con le associazioni di categoria anche Via Torino avrà la giusta centralità - dichiara Marco Lanza, assessore del Comune di Ovada - con una selezione di produttori agricoli di assoluta qualità».