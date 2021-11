Ovadese rimaneggiata, la Santostefanese ne approfitta

OVADA - Nella gara di andata degli ottavi di Coppa Italia, l’Ovadese, sul sintetico del “Barisone” di Acqui Terme, esce battuta per 2-1 dalla Santostefanese. Mister Raimodi non potendo disporre di Hina squalificato, ripropone nuovamente il giovane 2004 Regini sulla fascia, rispolvera per il centrocampo Colombo con Hassan Cali ed El Amraoui, mentre il reparto avanzato è formato dalla giovane coppia Merialdo – Barletto con Sassari a supporto. In tribuna, ma solo per risparmiarlo Pellegrino, mentre gli altri titolari della rosa prendono posto in panchina.

La partita si ravviva al 10’ quando Gaione devia in angolo un tiro di Mondo; l’Ovadese si affida ad un Merialdo particolarmente attivo e al 13’ su angolo di Colombo , Sassari sfiora i pali. Al 18’ è la Santostefanese a passare con un tiro di Mondo scagliato dal limite e da posizione centrale con palla che si abbassa e buca Gaione leggermente in avanti. Al 20’ ci prova Novara con tiro deviato in angolo. Prima del riposo ci prova Favorito con una conclusione dal limite a sfiorare i pali.

La ripresa si apre al 5’ con una bella girata di Barletto che sfiora i pali; quindi a conclusione di un’azione di El Amroui, Hassan Cali alza. Si arriva al 12’ per assistere al raddoppio della Santostefanese con Novara che si presenta in area e supera Gaione dopo uno scambio con Claps. La risposta dell’Ovadese con Hassan Cali che recuperando palla dalla tre quarti a sinistra scaglia un pallone alto che sfiora l’incrocio. Dopo una serie di avvicendamenti in campo, l’Ovadese al 32’ sfiora il gol con El Amraoui che, ricevuta palla da Rignanese, impegna il portiere Cafaro che devia sulla traversa. Poi nuovamente Gaione in cattedra e ribattere una conclusione ravvicinata di Ragusa . Sul finire El Amraoui viene fermato in area e l’arbitro indica il rigore che Rignanese trasforma con un tiro angolato. Il 25 novembre è previsto il ritorno di Coppa, ma gli obiettivi dell’Ovadese è di cambiare passo in campionato.

Formazione. Gaione, Regini (Mazzon), Costa, Hassan Cali (Aresca), Silvestri, Favorito, Sassari, Colombo (Anania), Barletto (Rignanese), El Amrouni, Merialdo (Mazzotta). A disp. Lipariti, Visentin, Massari,Gallo.