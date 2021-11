Pendolari, vertice in Regione: «Spiegateci la ragione dei continui ritardi»

OVADA - Mentre i sindaci porteranno avanti la battaglia per ottenere migliorie strutturali, per garantire un futuro migliore al territorio, è al comitato Difesa trasporti Valli Stura e Orba che sarà lasciato il compito di farsi portavoce con Trenitalia e la Regione Liguria dei disagi quotidiani dei viaggiatori. Oggi (giovedì 11 novembre, ndr), ad esempio, a Genova è convocato un nuovo tavolo tecnico a cui l'associazione porterà una serie di richieste precise.

«Vogliamo sapere – dice Simona Repetto – le cause dei ritardi e delle soppressioni che sono diventati una regola soprattutto negli ultimi due mesi. E chiediamo risposte, in merito alla sicurezza, anche sui convogli che capita siano formati da due treni, Pop o Rock: nel tragitto, il convoglio si ritrova diviso in due sezioni non comunicanti tra loro e vorremmo capire come vengono gestiti».