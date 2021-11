Confronto e tesseramento: il PD ovadese scende in piazza

OVADA - Uno sguardo rivolto al futuro senza dimenticare quanto accaduto nel recente passato. Mario Esposito è il coordinatore di un circolo ovadese del Partito Democratico che prova a ripartire con l’attività tradizionale. Sabato prossimo, 13 novembre, dalle 10.00 alle 12.00, sarà allestito un gazebo all’ingresso del Parco Pertini in occasione del mercato bisettimanale.

«Un modo - spiega il coordinatore del circolo cittadino - per tornare a frequentare le persone e completare il tesseramento per l’anno in corso». Sarà un’occasione per tornare a frequentare le persone, dopo un lungo periodo di incontri a distanza, per discutere di politica, per completare la campagna per il tesseramento 2021, per parlare delle Agorà Democratiche, alla ricerca di nuovi strumenti di partecipazione.