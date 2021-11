Pertini: via libera alla sperimentazione della "Settimana corta"

OVADA - Saranno attive a partire dal prossimo anno scolastico le modifiche relative alla riorganizzazione dell’orario approvate qualche giorno fa dal Collegio Docenti dell’Istituto “Pertini” di Ovada. Nello specifico si va verso la cosiddetta “settimana corta”, con gli studenti iscritti alla scuola secondaria di primo grado che non dovranno (più) frequentare le lezioni in aula al sabato mattina.

«Da settembre (del 2022, ndr) in avanti – sottolinea la dirigente Giosiana Barisione – sarà in vigore un orario solo mattutino, da lunedì a venerdì, per il tempo normale. Lo stesso dicasi per gli alunni del “Prolungato” che, in più, avranno anche due rientri al pomeriggio. Per quanto riguarda l’indirizzo esclusivamente musicale, invece, sono previste le cinque mattinate e tre ore pomeridiane, di cui una di lezione individuale di strumento e due di orchestra».

Sabato a casa quindi per tutti gli studenti delle medie ovadesi a partire dal prossimo anno scolastico e orario potenziato per la primaria che, nel tempo a modulo, fornirà 29 ore frontali anziché le 27 ore finora previste.