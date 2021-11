Ovadese, la spinta dell'entusiasmo per risalire

OVADA - Sorride l'Ovadese nella giornata in cui il fondo della classifica ha fatto un deciso passo in avanti. A far festa alla fine sono stati i giocatori negli spogliatoi. Urla e cori che troppo spesso negli ultimi anni erano arrivati dallo spogliatoio degli ospiti. Segna una ripartenza il 4-2 inflitto alla Gaviese. Una squadra che finalmente ha mostrato una fisionomia più definita, punti sui quali costruire per il futuro.

Carte mischiate

Squadra per certi versi ridisegnata quella proposta da mister Raimondi. Fulcro delle operazioni di centrocampo il rientrante Pellegrino in grado di dare equilibrio, senza strafare, ad un reparto che fino a ieri era apparso insicuro. Rignanese si è definitivamente appropriato del ruolo di centravanti, dialogando con i compagni e diventando il primo bersaglio per Sassari che "liberato" sulla prediletta fascia destra ha mostrato le sue potenzialità. Non a caso i gol che hanno ribaltato un pomeriggio iniziato con i più foschi presagi sono arrivati in 25 minuti, sempre con il coinvolgimento dell'attaccante prelevato dal Pietra Ligure.

Sacrificio importante

In un modulo molto simile a un 4-4-2 classico a fare le spese delle scelte dell'allenatore è stato Colombo, il centrocampista argentino reduce da una prova molto negativa sul campo della Luese che al momento si "pesta i piedi" con Anania. Da verificare si sia trattato di una scelta momentanea o di una idea più netta verso il giocatore arrivato a campionato in corso. La difesa, che pur ha faticato nella ripresa, sembra oramai definita: Mazzon, Silvestri, Favorito, Costa (da destra a sinistra).

Finalmente Ovadese, poker alla Gaviese Gara virtualmente decisa all'intervallo, qualche brivido di troppo nella ripresa

Classifica liquida

In attesa della sfida di stasera tra Cit Turin e Trofarello, la classifica è sempre più corta. Con i suoi 11 punti l'Ovadese è a sei lunghezze dal terzo posto. Un'iniezione di fiducia in più se le cose dovessero iniziare ad andare bene con continuità. Per contro la situazione nella parte bassa appare invariata, pur con l'avvicinamento a Novese e San Giacomo Chieri. La delicata sfida contro la Pro Villafranca di domenica darà un'idea più precisa. Il pieno di entusiasmo potrebbe essere un'arma in più per scrollarsi di dosso la pesantezza degli ultimi due mesi.