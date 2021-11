Protezione Civile, oggi la Giornata Regionale

ALESSANDRIA - Il 5 novembre si celebra la Giornata Regionale della Protezione Civile. Ecco il messaggio del presidente del Coordinamento Territoriale del volontariato di Protezione civile di Alessandria, Andrea Morchio.

Oggi si celebra la Giornata Regionale della Protezione Civile, istituita per ricordare il tragico evento alluvionale del 1994 che seminò morte e distruzione, colpendo anche la nostra amata provincia.

Da quei tragici giorni che hanno visto tanti di noi mobilitarsi "per dare una mano", è nato quello che oggi si può tranquillamente chiamare uno dei migliori sistemi di Protezione Civile d'Italia. La nostra provincia ha saputo da subito rispondere con la creazione di una struttura di volontariato che non si sarebbe più limitata a "dare una mano", ma ad essere un tassello fondamentale insieme a Prefettura, Regione e Provincia, pronta a fronteggiare le calamità naturali.

In poco tempo, in tanti Comuni sono nati i gruppi di Protezione Civile e in parallelo tanti cittadini si sono uniti in associazioni, con l'intento di salvaguardare la vita delle persone e dei loro beni da eventi eccezionali. Anche quest'anno, in considerazione alla situazione pandemica, non saranno molte le attività pubbliche per questa ricorrenza: voglio però ringraziare le centinaia di volontari che dal febbraio del 2020 si adoperano in attività al supporto dell'emergenza sanitaria che stiamo vivendo, gli stessi volontari che non hanno mai fatto mancare il loro apporto anche in situazioni di calamità naturali. Solo per citare gli ultimi eventi, l'alluvione a Garessio dell'ottobre del 2020 e quella a Ovada il 4 ottobre 2021.

Voglio ringraziare in questa occasione chi si trova sempre al nostro fianco: i Vigili del Fuoco, le Forze dell'Ordine, Croce Rossa e Pubbliche Assistenze. Credo che solo con la collaborazione, ognuno per i propri ruoli, possiamo dire che il Sistema Protezione Civile opera quotidianamete sempre al servizio dei cittadini.

il nostro motto? "Non smettere quando sei stanco, smetti quando hai finito".