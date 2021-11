Piazza Garibaldi, si apre il cantiere: lavori fino a marzo

OVADA - Sarà attivo a partire dalle ore 8.00 di lunedì prossimo, 8 novembre, il divieto di sosta, con rimozione di tutti i veicoli, in piazza Garibaldi. Un provvedimento necessario, visto che all'inizio della prossima settimana inizierà l'atteso intervento di restyling dell'area.

Stando alle tempistiche comunicate da Palazzo Delfino, il cantiere resterà attivo fino a martedì 8 marzo del 2022. Un lasso di tempo piuttosto importante, che servirà per trasformare l'intera area in un "salotto urbano", con un ambiente più adeguato ed elegante per i dehors dei ristoranti e per una migliore fruibilità. Anche nei prossimi mesi, comunque, sarà garantito il passaggio pedonale in quello che resta un crocevia fondamentale per l'accesso al centro storico.

L’impasse dei mesi scorsi aveva generato qualche dubbio sulla possibilità di ottenere il contributo già assicurato dalla Regione e condizionato alla chiusura delle operazioni entro l’anno. L’intero intervento dovrebbe richiedere quattro mesi, a fronte di una spesa complessiva pari a 425 mila euro. Da Torino arriverà poco più di un terzo delle risorse necessarie.