Strada delle Fontane: c'è l’impresa per il cantiere definitivo

OVADA - Non c’è ancora la conferma ufficiale da parte della Provincia che deve ancora fare le verifiche necessarie in questi casi. Ad esultare per una svolta da tempo attesa in tutto il paese è però il sindaco di Rocca Grimalda, Enzo Cacciola, che in questi mesi molto si è speso per “rompere” l’isolamento legato alle precarie condizioni della provinciale 199 “delle Fontane” dal centro verso la Ovada - Alessandria.

«Sappiamo - ha dichiarato il primo cittadino poco dopo la chiusura della gara per l’affidamento dell’appalto per i lavori di ripristino - che c’è la ditta che effettuerà i lavori. Si tratta della Co. E. St. di Moliterno, in provincia di Potenza. Ora attendiamo fiduciosi l’avvio definitivo del cantiere».

