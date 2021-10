ValeMado, decide Boscaro. Tutti i risultati di giornata

Gol, emozioni, conferme importanti, ma anche sorprese difficili da ipotizzare alla vigilia. Sui campi della provincia è stata una domenica ricchissima di spunti, che proviamo a sintetizzare passando in rassegna le varie categorie.

In serie D, fa festa il Casale mentre Hsl Derthona subisce uno stop pesante: la formazione allenata da Marco Sesia regola infatti la Lavagnese (a segno Forte), mentre quella di Zichella si fa sorprendere sul terreno del Saluzzo.

Casale, ci pensa Forte. Adesso è podio In casa della Lavagnese decide l'attaccante di scuola Milan. Agganciato il Derthona al terzo posto

Hsl, disco rosso a Saluzzo Una rete di Gaboardi a inizio ripresa condanna i ragazzi di Zichella, mai veramente vicini al pareggio

RISULTATI, MARCATORI E CLASSIFICHE: CLICCA QUI

Per quanto riguarda l'Eccellenza, il Castellazzo festeggia la prima affermazione stagionale: al 'Comunale', contro Chisola, la compagine di Fabio Nobili si impone 2-0 e muove un passo determinante in ottica salvezza. Decide Zunino, autore di una doppietta già nel primo tempo.

Capitolo Promozione: Lele Boscaro regala un successo pesantissimo alla Valenzana Mado, corsara a Trofarello, mentre il solito 'Pampa' Rota non basta all'Asca, battuta 2-1 a Chieri, sponda San Giacomo. Bene l'Arquatese, che grazie a un acuto di Simone Torre conquista il derby contro Stay O Party. A valanga la Gaviese, 4-0 contro Pozzomaina.

In Prima Categoria avanzano ancora il Felizzano e la Fulvius, ma il risultato più importante di giornata arriva da San Giuliano Nuovo, con i padroni di casa che fermano la corsa del Cassano e rendono amaro il debutto in panchina di Fabio Dragone. Vince e convince la Capriatese, capace di sbrigare senza troppi patemi la pratica Solero.

In Seconda è aggancio al comando: la Frugarolese vince 1-0 a Occimiano (rigore di Ale Perfumo), l'Atletico Acqui invece non va oltre l'1-1 a Villaromagnano e ringrazia ancora Luca Merlo, che evita il ko.

In Terza Categoria 3-0 della Don Bosco sul terreno dell'Aurora, dividono invece la posta (1-1) Stazzano e Pizzerie Merella Beach