Iat, uno strumento in più per il turismo nel Monferrato

OVADA - "Bisogna lavorare con professionalità. Il modo migliore per tutelare il paesaggio è trarre i vantaggi economici che ti può dare". Roberto Cava, presidente dell'Atl Alessandria e Asti ha sintetizzato così l'indirizzo che l'Ovadese deve seguire per i prossimi anni sul fronte turistico. Sullo sfondo l'inaugurazione del nuovo servizio Iat, uno strumento in più da fornire a un numero di visitatori, specie stranieri, decisamente in crescita.

Porta sul Monferrato

"La promozione - ha proseguito Cava - dev'essere unitaria. Non bisogna aver paura dei comuni limitrofi". Un aspetto che nelle Langhe è stato compreso molto bene e che invece qui viene ancora declinato a fatica. E dire che i punti di forza non mancano. In particolare un paesaggio fatto di aspetti diversi: natura, biodiversità, cantine, castelli. Un patrimonio da mettere a sistema.

Paesaggio in primi piano

"Non posso che compiacermi di quest'approccio". Così ha commentato l'assessore regionale al Turismo, Vittoria Poggio. "Gli ultimi due anni - ha spiegato - ci hanno messo di fronte nuove sfide ma anche grandi opportunità. Oggi per il turismo si guarda anche ad aree più vicine alla nostra. Il Piemonte ha saputo cogliere quest'opportunità. Bisogna andare avanti su questa strada"