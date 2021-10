Piazza Garibaldi: fissata la data di inizio dei lavori

OVADA - La schiarita decisiva è arrivata all'inizio di questa settimana, dopo mesi di tira e molla. Salvo (ulteriori) contrattempi, partirà lunedì 8 novembre l’intervento di recupero di piazza Garibaldi. Gli ultimi dettagli sono stati deliberati dall’Ufficio Tecnico Comunale un paio di giorni fa.

In particolare il cambio del materiale da utilizzare per parte della pavimentazione. Ora non resta che espletare le ultime formalità burocratiche in attesa dell’effettiva apertura del cantiere, che punta a trasformare l'area in un "salotto urbano", con un ambiente più adeguato ed elegante per i dehors dei ristoranti e per una migliore fruibilità.

Sopralluogo tecnico

«L’impresa incarica - spiega l’architetto Simona Sciutto, funzionario dell’Ufficio Tecnico di Palazzo Delfino - ha proposto cinque materiali diversi al posto della sienite di cui c’è grande carenza. Abbiamo individuato una soluzione che assicura l’unità stilistica con i cubetti di piazza Assunta. Abbiamo ottenuto anche il parere positivo della Soprintendenza».

L’impasse dei mesi scorsi aveva generato qualche dubbio sulla possibilità di ottenere il contributo già assicurato dalla Regione e condizionato alla chiusura delle operazioni entro l’anno. L’intero intervento dovrebbe richiedere quattro mesi, a fronte di una spesa complessiva pari a 425 mila euro. Da Torino arriverà poco più di un terzo delle risorse necessarie.