Gnocchetto: posticipato l'orario di chiusura nei weekend

OVADA - Al di là del confine regionale c'è chi, da tempo, chiede che (quantomeno) questo provvedimento possa diventare effettivo per sette giorni su sette. Ed invece, almeno per il momento, solamente nei weekend la strada statale 456 "del Turchino" resterà aperta (all'altezza della frazione Gnocchetto) e percorribile dalle ore 6.30 fino alle 23.00.

La conferma è arrivata direttamente dall'Anas, dopo i disagi riscontrati (dal venerdì alla domenica) nelle ultime settimane. Con l'aumento dei mezzi in viaggio (tra il venerdì e la domenica) sull'A26, infatti, anche la viabilità ordinaria è andata in tilt, con diverse vetture (perlopiù di turisti) che sono uscite al casello di Masone per poi ritrovarsi al confine delle due regioni proprio in prossimità dell'orario di chiusura del varco.

Prosegue l'intervento sulla frana

Il provvedimento entrerà in vigore già nelle giornate di sabato 23 e domenica 24 ottobre. L'obiettivo resta quello di fluidificare la circolazione locale durante il fine settimana vista anche la presenza di lavori lungo la tratta autostradale. In orario serale il senso unico alternato sarà gestito dai movieri.

Nel frattempo prosegue l'intervento di messa in sicurezza della strada statale 456 nel tratto "minacciato" - ormai dall'autunno del 2019 - da un movimento franoso. "Completati a settembre i lavori di consolidamento della piattaforma stradale con costruzione di un basamento in cemento armato su cui sono state installate le nuove barriere laterali - spiegano da Anas -, sul versante proseguono i lavori di realizzazione delle opere di fondazione delle barriere paramassi che si svilupperanno per circa 180 metri. Completerà la seconda fase dei lavori l’installazione sulle barriere di un sofisticato sistema di monitoraggio della pendice".