"Parole in Libertà": alla Soms una serata dedicata agli autori locali

OVADA - Sarà presentato ufficialmente domani sera, venerdì 22 ottobre, il bando per partecipare al concorso letterario “Autori al vento 2022”. L’appuntamento è per le ore 21.00, presso il salone della Soms ovadese di via Piave, nell’ambito della prima edizione di “Parole in libertà – Dialoghi aperti fra autori ed autrici di ogni età e pubblico”.

Nel corso della serata, organizzata dal comitato pro “Autori al vento. Crocevia Letterario”, si confronteranno alcune fra le migliori penne del territorio, da Ian Bertolini a Paolo Repetto, da Nico Priano a Luca Remigio Piccardo, da Alessandro Pestarino a Marco Marengo, fino a Ornella Cornara e Giancarlo Repetto. L’incontro sarà moderato da Marco Gaglione.

Concorso e confronto

Oltre al suddetto confronto, durante l’evento saranno indicate le linee guida per l’adesione al concorso letterario che avrà, come tema portante, il “Viaggio”. Un appello analogo viene rivolto anche agli autori emergenti che, con i loro racconti, potrebbero diventare protagonisti della prima edizione di “Autori al vento. Crocevia Letterario 2022”. L’ingresso alla serata (necessario il “Green pass”) sarà gratuito.