Morti sul lavoro, la lotta della Uil

ALESSANDRIA - Sabato, dalle 9 alle 12.30, in viale della Repubblica, ad Alessandria, arriverà il "truck" della Uil impegnato in un tour in Italia. Non è solo un'occasione per fare conoscere il sindacato, ma anche un'iniziativa per lanciare la campagna "Zero morti sul lavoro".

"Non si può più far finta di niente - spiega il segretario provinciale della Uil, Aldo Gregori - In troppe fabbriche e cantieri si risparmia sulla sicurezza, si bada solo al profitto. I risultati sono 1.200 morti nel 2020 e una media di tre morti al giorno nel 2021...".