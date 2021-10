Ovadese, un punto sul campo del Mirafiori

OVADA - Dopo il ko di Coppa con il Pastorfrigor per 2-0 nella gara di andata disputata ad Acqui Terme, l’Ovadese si tuffa in campionato ottenendo un punto nella trasferta di Torino con il Mirafiori. L’obiettivo era di conquistare quattro punti in queste due partite, ma in effetti la squadra di Raimondi poteva anche uscire dal campo del Mirafiori per la mole dimostrata a punteggio pieno. Finalmente si è vista una squadra molto più motivata rispetto alle precedenti prestazioni nonostante le continue defezioni di Pellegrino e Musso oltre a Gallo seppur in panchina a cui è aggiunto Colombo.

Utili indicazioni al tecnico sono arrivate dalla gara di Coppa come l’inserimento del giovane Merialdo classe 2003 in campo per tutti i 90’ ad Acqui e dal primo minuto con il Mirafiori e di Massari.

Coppa amara, Ovadese battuta dalla Pastorfrigor La squadra di Raimondi sull'orlo dell'eliminazione dopo lo 0-2 patito sul netro di Acqui

La gara: già nei primi minuti Nelli nella stessa conclusione colpisce paolo e traversa e poi lo stesso Nelli con un colpo di testa sfiora la porta. Si arriva al gol intorno l 25’ quando sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Anania interviene Sassari che con una potente conclusione batte a rete. Solo verso la fine del primo tempo in una delle rare offensive del Mirafiori, la squadra guadagna un calcio di punizione battuto da posizione laterale, la palla respinta da Gaione e sulla ribattuta in gol. Nella ripresa l’Ovadese attacca, ma non trova il gol del successo che sarebbe stato meritato.