Domenica di festa per San Paolo

OVADA - Torna la festa di San Paolo. Domani, domenica 17 ottobre, nei cortili del Santuario di corso Italia, dalle ore 14.30 vendita del caratteristico dolce e stand con frittelle, caldarroste, divertimenti e festa per grandi e piccini.

Nel frattempo, nella giornata di oggi, sabato 16 ottobre, terminerà la preparazione con la novena. Le ultime delle quaranta ore di adorazione si terranno dalle 8.00 alle 22.00. Lunedì prossimo, 18 ottobre, sono in programma le Sante Messe al San Paolo (alle ore 11.00) e in Parrocchia (alle 17.30 con monsignor Luigi Testore). Non ci sarà invece la processione. Nella Casa natale celebrazioni alle ore 8.00, 9.00, 10.00 e 20.30.