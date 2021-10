Ovadese, reti inviolate con l'Arquatese

OVADA - Secondo pareggio consecutivo casalingo consecutivo per l'Ovadese. Finisce a reti inviolate la gara con l'Arquatese di Maurizio Vennarucci, protagonista dal Geirino della stagione del salto di categoria. Per la formazione di Raimondi un piccolo passo compiuto ma ancora tante difficoltà. Primo tempo compassato per le due squadre. La formazione ospite rimane guardinga e basa soprattutto a non concedere troppe occasioni. L'Ovadese si affida all'energia giovanile del trio Mazzotta - El Amraoui - Barletto per pressare alto e dare intensità. Unico pericolo una palla nell'area piccola crossata dalla destra da Mazzon, colpo di testa di Barletto sul fondo.





Nella ripresa Arquatese più decisa. Ci pensa prima Gaione a sradicare in uscita la palla dai piedi di Acerbo messo nella condizioni di segnare da un erroraccio di Favorito. Ancora Gaione poco dopo devia oltre la traversa una gran conclusione dal limite dell'area dello stesso Acerbo. Anche Torre avrebbe l'occasione per la rete del vantaggio ma il suo colpo di testa termina sul fondo. Solo nel finale Ovadese vicina nei pressi della porta avversaria con una conclusione di Sassari sul fondo.