La “Coppa d’autunno” si rinnova: sfilate e prove in centro città

OVADA - L’eleganza e il fascino retrò delle auto d’epoca. Una sfilata serale, declinata sotto la forma di prove di precisione con automobilisti appassionati ed esperti. Sono gli ingredienti principali della Coppa d’Autunno, la manifestazione che torna dopo un anno di pausa forzata.

La regia è del Veteran Club “Bordino” di Alessandria con la collaborazione e il sostegno dell’Enoteca Regionale. L’appuntamento è per sabato 9 e domenica 10 ottobre. «La manifestazione - chiariscono Nico Bonaria e Marco Varosio, consiglieri dell’associazione organizzatrice - è aperta a tutti. L’unico requisito richiesto è il possesso di un’auto costruita prima del 2021».

Programma di ampio respiro

Il programma prevede alle 16.30, a Cassinelle, la 1° edizione del “Memorial Varosio”, con prove di regolarità. «Vince - chiarisce Varosio - chi percorre il tratto prescritto avvicinandosi di più al tempo prescritto dalle regole. Le prove saranno di continuità in tratti consecutivi. Le auto non potranno fermarsi e procederanno a velocità medie piuttosto contenute».

Dalle 21.00 il circuito dell’Enoteca Regionale sulle strade cittadine. Il giorno successivo, dalle 10.00 il giro turistico per il territorio. Già previsto l’arrivo di appassionati da diverse regioni d’Italia, soprattutto Liguria, Lombardia e Toscana.

Occasione di livello

«Mostreremo il nostro territorio a una platea nuova. Nel contempo promuoveremo i nostri vini», chiarisce Mario Arosio, presidente dell’Enoteca. «Pensiamo - aggiunge Marco Lanza, assessore al Commercio del Comune di Ovada - anche a un forte coinvolgimento delle attività cittadine. Stiamo parlando di allestimento di vetrine a tema e, perché no, di una sorte di “notte bianca” per la quale stiamo curando i dettagli».

L’intento è quello di far crescere la manifestazione creando i presupposti per farne uno strumento di promozione inserito nella strategia messa in atto in questi anni. La partecipazione all’edizione 2021 è stata contingentata a 50 partecipanti a causa delle norme ancora in vigore. Ma tra i potenziali partecipanti non è esclusa anche qualche nome di peso dello scenario dei campionati e della manifestazioni del settore.