San Nicolino: una domenica con castagne e vini locali

MORNESE - Sarà un pomeriggio tradizionale quello in programma domani, domenica 3 ottobre, a Mornese. Dalle 14.30, in piazza Doria, è infatti in programma l’edizione 2021 della Castagnata di San Nicolino. L’evento anima ogni anno la prima fase autunnale mettendo in particolare evidenza la bellezza dell’area.

“Rustie” e “ferscioi” sono gli ingredienti principali, accompagnati al vino locale, di una manifestazione che da sempre ha un valore importante per tutto il paese ed è il secondo momento di promozione delle attività dopo la festa patronale di San Nicola andata in scena qualche settimana fa.

Sulle sfondo le bellezze del borgo: l’imponente castello Doria, la chiesa di San Silvestro, il reticolo di vie e carruggi così suggestivo. La manifestazione è organizzata dall’associazione “Mornese E20”. In caso di maltempo la giornata sarà rinviata a domenica 10 ottobre con le stesse modalità. In ogni caso saranno rispettate le attuali normative di prevenzione.