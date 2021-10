Rotaract: in mostra tutte le "Buone nuove" forme dell'arte

OVADA - Sono quindici gli artisti giovani dell’Ovadese coinvolti in “Buone Nuove”, la mostra organizzata dal Rotarcact di Ovada che si terrà tra sabato 2 e domenica 3 ottobre presso la Loggia di San Sebastiano. In esposizione quadri, fotografie e incisioni accompagnate dalla musica, essa stessa parte della rassegna.

L’associazione ovadese si è avvalsa della consulenza di Mirko Marchelli, poliedrico artista ovadese tra arte figurativa e musica. All’ingresso (libero, con obbligo di esposizione del Green pass, ndr) sarà possibile fare un’offerta libera per “Fair for hair”, il service distrettuale del Rotary Club che vuole donare parrucche a donne che si sottopongono a terapie oncologiche. Domani, sabato 2 ottobre, è in programma l'apertura tra le 10.00 e le 18.00. Domenica tra le 9.00 e le 20.00.

I giovani artisti

«Abbiamo concretizzato - spiega Giovanni Mongiardini, attuale presidente del Rotaract - un’idea già accarezzata qualche tempo fa e ora finalmente realizzabile. Gli artisti prescelti hanno tutti tra 20 e 26 anni, arrivano dal nostro territorio. Ci sembrava importante offrire una ribalta a nuove forme di espressione».

Nel dettaglio esporranno le loro opere e saranno protagonisti delle loro performance i seguenti artisti: Andrea Acampora, Anduja, Riccardo Principe, Luca Leto, Globular Waves, Killbluenya, Cecilia Pastorino, Alessia Rizzo, Matteo Visconti, Matteo Badano, Tobia Marengo, Filippo Cotella, Gabriele Rasore, Matteo Catto, The Bleeding sequence.

«Questa mostra - commenta Alberto Bodrato, presidente del Rotary Ovada - suggerisce l’opportunità di ripartire guardando a ciò che abbiamo davanti a noi e non a ciò che è dietro. Questi ragazzi hanno grande energia e capacità organizzativa, lo hanno già dimostrato in più occasioni; è giusto abbiano la possibilità di metterle a frutto con il nostro sostegno».