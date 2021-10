Nuovi spazi in centro per il Mercatino dell'Antiquariato

OVADA - Cambierà (in parte) la location, non il format - ormai rodato - del "Mercatino dell'Antiquariato", in programma domenica prossima, 3 ottobre, nell'area del centro storico. L'appuntamento è promosso e organizzato dalla Pro Loco cittadina che, fino a qualche giorno fa, aveva messo il tutto nero su bianco tenendo conto della possibile partenza dell’intervento di recupero di piazza Garibaldi.

Il ritardo nell’apertura del cantiere ha determinato la possibilità di tornare sui passi originari. Ma, ormai, almeno per questa edizione, saranno adottate le modifiche studiate nelle ultime settimane.

Trasloco generale

Lo studio degli spazi aveva determinato un utilizzo diverso di piazza XX Settembre per trovare spazio anche a chi di norma si posiziona all’interno dell’area principale del centro storico. Salvo contrattempi dell'ultim'ora, andrà proprio così, con gli stand e le bancarelle solitamente presenti in piazza Garibaldi che si trasferiranno nella zona che, ormai da qualche settimana, ospita anche il mercato settimanale. Per l'occasione i banchi saranno disposti su tre file.

Nonostante le edizioni in programma alla domenica facciano registrare qualche defezione a causa della presenza contemporanea di altre iniziative simili, il numero di espositori atteso rimane comunque alto. D’altronde la presenza in piazza Garibaldi era già stata ridotta nel momento del varo della piantina che tiene conto della necessità di maggiore distanziamento richiesta dall’attuale emergenza sanitaria.