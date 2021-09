Nuovi orari di apertura per il centro vaccinale di via Novi

OVADA - Da ottobre sarà aperto ad accesso diretto per chi ha compiuto 12 anni il centro vaccinale dello Story Park. Le date indicate dall’Asl al sono 1, 5, 11 e 14 ottobre tra le 9.00 e le 12.00. Per informazioni è possibile contattare il medico di base, scrivere a urp@aslal.it o chiamare il numero 800 957795.

Nel frattempo l'Asl di Alessandria annuncia che al 28 settembre è stata superata la percentuale dell’80% della popolazione vaccinabile a cui è stata somministrata una prima dose. Sono 591.841 le vaccinazioni effettuate dai team vaccinali dell’ASL Alessandria dall’inizio della campagna vaccinale, 316.661 prime dosi e 274.571 seconde. Le prime dosi somministrate sono pari al 80,8% della popolazione vaccinabile assistita da ASL AL e la cifra delle seconde dosi rappresenta il 70% della popolazione vaccinabile.