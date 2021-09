Nuovo direttivo per la Confraternita della Santissima Annunziata

OVADA - Guido Ratto è stato riconfermato rettore dell’Oratorio dell’Annunziata al termine del voto effettuato domenica scorsa alla presenza dell’Assistente Ecclesiastico don Maurizio. Rimarrà in carica per i prossimi tre anni. Al termine dello spoglio sono state distribuite le cariche. Walter Lorietti è stato riconfermato vice rettore; Marino Campora sarà il tesoriere, Sergio Lantero il revisore dei conti, Stefano Erbaggio il segretario. Riconfermati anche Luigi Nervi, Elvio Nervi, Stefano Campora. Michela Lantero sarà maestra dei novizi.

Prima del voto lo stesso Ratto ha illustrato le attività dell’ultimo periodo fortemente condizionato dall’emergenza sanitaria. Sono state elencate le opere di carità a sostegno delle Associazioni. Le elezioni avrebbero dovuto tenersi a marzo. Una specifica deroga approvata dall’Assistente Ecclesiastico Don Maurizio e dal Vescovo ha prolungato l’attività del consiglio uscente di sei mesi. Intanto martedì 5 ottobre alle ore 20.30 prenderà il via il prende il triduo per la Madonna della Salute che culminerà con la festa in programma tre giorni più tardi.