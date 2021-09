Promozione del territorio: dal Comune contributi per le associazioni locali

OVADA - È rivolta a tutti gli enti locali che non perseguono alcun fine di lucro l'iniziativa promossa dal Comune di Ovada che, anche per quest'anno, ha deciso di assegnare dei contributi economici a tutte le associazioni che, a vario titolo, hanno contributo alla valorizzazione del territorio. Le opzioni, in tal senso, sono decisamente numerose.

Dall'istruzione e cultura alla promozione dello sport e delle attività ricreative per il tempo libero, fino allo sviluppo dell'economia e dell'occupazione e alla tutela dell'ambiente e del paesaggio e valorizzazione e conservazione dei beni artistici e storici. Palazzo Delfino invita tutte le realtà che nei mesi scorsi hanno organizzato, in città, un'iniziativa o una manifestazione di questo tipo a presentare l'apposita domanda. C'è tempo fino al prossimo 25 ottobre per inviare la documentazione necessaria all'Ufficio Protocollo del Comune di Ovada.