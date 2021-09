Diesel in centro, l'elenco delle vie in cui si potrà circolare

OVADA - Corso Italia e Corso Saracco, via Gramsci e via Molare. Sono solo alcune delle strade indicate nell'ordinanza firmata nella giornata di ieri dal sindaco Paolo Lantero per mitigare gli effetti dei provvedimenti emessi dalla Regione Piemonte che di fatto un interdetto il transito di Diesel Euro3 e Euro4 nel centro cittadino fino al 15 aprile. Tra gli altri provvedimenti assunti per assicurare la mobilità in città l'adesione al servizio Move in.

Su "Il Piccolo" in edicola da venerdì 24 settembre l'elenco delle vie interessate e le modalità del servizio.