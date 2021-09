Lavori alle aree di sosta, un lunedì pieno di divieti

OVADA - Una serie di modifiche alla sosta sono prevista per lunedì 27 settembre per permettere i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale delle aree di parcheggio all'impresa Gestopark. Nel dettaglio tra le 5.30 e le le 7.00 la sosta sarà vietata nel pareggio a pagamento attiguo alla stazione centrale. Dalle 6.30 alle 7.30 medesimo provvedimento per l'altra area di sosta accanto a viale Stazione. Dalle 7.00 alle 9.00 non si potrà lasciare la macchina in corso Saracco (tra piazza XX Settembre e via Ruffini), via Cairoli e piazza Cappuccini. Dalle 8.00 alle 10.00 parcheggio vietato in via Torino (tra piazza XX Settembre e via San Paolo), Piazza Matteotti, via Buffa. Dalle 10.00 alle 12.00 infine interessate al provvedimento lungo Stura Oddini, Piazza San Domenico, Piazza Garibaldi, via Gramsci (nell'area multipiano attigua a via Ripa).