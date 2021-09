Incidente di caccia: 47enne trasportato in ospedale, è grave

CASTELLETTO D’ORBA - Il cacciatore, che ha 74 anni (e non 47, come erroneamente scritto), è attualmente ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di Alessandria.

L'uomo, che abita ad Arenzano, fa parte della squadra di caccia al cinghiale di Cadepiaggio: era nei boschi che separano Castelletto d'Orba e l'abitato di Montaldeo insieme ad altri componenti del gruppo per una battuta al cinghiale.

Il 74enne, dopo aver sparato e ferito l'ungulato di grandi dimensioni, è stato attaccato dall'animale che lo ha colpito più volte alle gambe recidendo l'arteria femorale. Gli altri cacciatori hanno immediatamente soccorso l'amico stringendo con una cintura dei pantaloni la gamba ferita per frenare l'emorragia.

Intanto, sul posto è arrivato l'elisoccorso. I medici del 118 hanno dovuto rianimare tre volte il cacciatore che poi è stato trasportato all'ospedale

ORE 16.30 - Un cacciatore è stato trasportato all’ospedale con l’elisoccorso. Le sue condizioni sono gravi. L’uomo è rimasto coinvolto in un incidente di caccia questa mattina, verso le 11.

Al momento sono si conoscono altri particolari, seguono aggiornamenti.