Coppa Italia, l'Ovadese ne fa quattro a una rimaneggiata Luese

OVADA - L'Ovadese si impone anche nel ritorno di Coppa Italia. Sul neutro dell'Ottolenghi di Acqui la squadra di Raimondi ha battuto 4-1 la LueseCalcioCristo a parziale riscatto della sconfitta patita domenica scorsa al Geirino con la Santostefanese. Il risultato combina con il successo 3-0 ottenuto dieci giorni fa. Ora la squadra accede ai sedicesimi di finale con gare di andata e ritorno fissate il 14 e 28 ottobre 2021.

La formazione

In avvio undici molto simile a quello visto nelle ultime settimane con i soli inserimenti di Hina ne ruolo di terzino sinistra, Pellegrino a centrocampo (già subentrato domenica) e Costa nell'inedito ruolo di esterno avanzato a sinistra. Qualche riserva in più per mister Adamo che ha lasciato in panchina Russo, l'ex Spriano, Neirotti e Dan. Al 23' bella rete di El Amraoui a portare in vantaggio l'Ovadese. Al 28' il raddoppio di Nelli. Cinque minuti dopo la Luese accorcia le distanze con Mandirola. Al 38' Sassari trova la rete del 3-1. Punteggio fissato al 25' del secondo tempo con una bella punizione di Anania.

Domenica la squadra è intrasferta sul campo della Pastorfrigor Stay.