Delusione Ovadese, sconfitta all'esordio contro la Santostefanese

OVADA - Una rete in avvio di ripresa condanna alla sconfitta l'Ovadese nella gara di esordio contro la Santostefanese. Partita dura per la formazione di Raimondi in difficoltà soprattutto a creare pericoli veri in fase offensiva. La rete decisiva al 3' della ripresa. Punizione dalla fascia destra di Andrea Onomoni. In area si avventa sulla palla Alberto Onomoni che di testa spedisce alle spalle dell'incolpevole Gaione. Poche le note di cronaca in casa Ovadese. Nel primo tempo una conclusione di Costa dal centro dell'area viene respinta da un difensore dopo un'uscita incerta di Tarantini. Nella ripresa al 15' bel cross dalla destra di Sassari, la girata al volo di Nelli è deviata in corner dal difensore diretto. A niente serve la pressione finale per un'Ovada che non sfrutta nemmeno la superiorità numerica per l'espulsione al 25' di Bellicoso (di nome e di fatto), rosso diretto per un fallo a centrocampo.