Mornese: torna la fiera di San Nicola

MORNESE - Sarà sicuramente un gradito ritorno, rappresenta una tradizione di valore per tutto il paese. Si terrà sabato 11 settembre l’edizione 2021 della Fiera di San Nicola di Mornese. La manifestazione porta con se anche l’ottava edizione di “Arte in Molonesio”, l’esposizione organizzata dagli artisti locali che contribuisce a rendere ancora più gradevole lo scrigno di bellezza del centro del paese. Notevole il successo per un paese che sull’arte ha sempre puntato molto per promuoversi, in particolare sul patrimonio architettonico.

Programma ricco

La manifestazione ha ottenuto quest’anno la qualifica di interesse regionale. Il 10 settembre coincide con la festa patronale dedicata a San Nicola da Tolentino. La storia rappresenta di fatto un legame con Bari e con il santo del capoluogo pugliese al quale i genitori chiesero la grazia del figlio tanto desiderato. Tra le 9.00 e le 19.00 saranno sistemate le bancarelle di piccolo artigianato e articoli da regalo. La sistemazione alternativa, individuata per rispondere alle esigenze e alle normative, prevede lo sviluppo lungo via De Gasperi. Nello stesso ambito ci sarà la possibilità di gustare i vini prodotti sul territorio accompagnati da focaccia, farinata e altre eccellenze gastronomiche dell’area.

Per l’accesso alla fiera è obbligatorio essere in possesso del Green pass. Nell’area espositiva sarà comunque necessario l’utilizzo della mascherina. Tutte le iniziative sono coordinate e finanziate dall’associazione “Mornese E20”. A corollario l’esposizione dei trattori, chiaro richiamo alla tradizione contadina di tutta l’area tra Ovadese e Novese.