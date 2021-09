Unitre di Mornese: un concerto celebra l'inizio dell'anno accademico

MORNESE - Un concerto offerto a tutto il territorio per celebrare l’avvio di questa nuova esperienza. L'esordio dell'Unitre di Mornese è fissato per domani sera, giovedì 9 settembre, a partire dalle ore 20.45, presso il Santuario dei Mazzarelli. Si tratta del primo appuntamento di un progetto promosso e realizzato grazie al lavoro della Comunità delle Suore Salesiane del paese. Le lezioni partiranno il prossimo 16 settembre per quella che vuole essere un’occasione di dialogo tra una ventina di comuni che gravitano nell’area dell’Ovadese e dell’Oltregiogo.

Cultura e manualità

I corsi organizzati per l’anno 2021 - 2022 spaziano tra lingue, cucina, ricamo, nuove tecnologie, bricolage. Una quarantina gli iscritti che sono stati ammessi, a fronte di un numero anche maggiore di richieste. Poco più di cinquanta, invece, saranno i docenti che si alterneranno durante l’anno. Le lezioni si svolgeranno ogni martedì e giovedì nelle ampie aule del Santuario dei Mazzarelli.

Conferenze aggiuntive

Alle lezioni canoniche si aggiungerà un programma di sette conferenze a tema da sviluppare nel corso dell’anno. I primi appuntamenti prevedono temi sanitari (senologia e prevenzione), utilizzo consapevole delle nuove tecnologie (con gli esperti della Polizia Postale), devianza giovanile.

L’iniziativa porta la collaborazione del Comune di Mornese e dell’Unione dal Tobbio al Colma. Il direttivo, presieduto da Cristina Pietrapiana, consigliere comunale a Mornese, vuole essere espressione delle diverse realtà che compongono il territorio coinvolto. Sono oltre una trentina le comunità potenzialmente interessate.