Iscrizioni e novità: una serata per presentare l'anno Scout

OVADA - Il "Gruppo Scout Ovada 1" ricomincia con entusiasmo l’attività per l’anno 2021/22 accogliendo i nuovi iscritti. Martedì 21 settembre 2021 alle ore 20.45 presso i Padri Scolopi in piazza San Domenico si terrà la riunione informativa per le iscrizioni alla quale sono invitati tutti i genitori con i figli interessati a farne parte. Le iscrizioni dei propri figli agli scout saranno effettuate esclusivamente tramite il sito per cui i tempi e le modalità per l'iscrizione online verranno spiegati proprio fra due settimane.

Per l’anno scout 2021/2022 verranno ammessi bambine e bambini nati nell’anno 2013 o frequentanti la terza elementare nell’anno scolastico in corso. Possono inoltre iscriversi ragazzi e ragazze più grandi, in particolare: nati nel 2009 per l’iscrizione alla branca E/G; nati nel 2005 per l’iscrizione alla branca R/S. Per ulteriori informazioni, potete contattare i numeri 347 9282518 (Marta) e 349 7127283 (Alberto).

L'anno scout comincerà invece domenica 10 ottobre 2021 in mattinata con la Messa e le cerimonie. Sulla pagina Facebook "Gruppo scout Ovada 1" verranno inseriti prossimamente gli orari e le modalità di partecipazione.