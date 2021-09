Prima Categoria: pari fra Capriatese e Monferrato

CAPRIATA D'ORBA - Un pareggio nel derby e una sconfitta in trasferta sono i risultati delle tre alessandrine nel primo incontro dei triangolari del primo turno di Coppa Piemonte di Prima Categoria.

Succede tutto a cavallo dell'intervallo fra i padroni di casa della Capriatese e il Monferrato: al 42' del primo tempo Yassine El Amraoui timbra subito il cartellino alla prima gara ufficiale portando in vantaggio i suoi, al 9' della ripresa un fallo in area costa un calcio di rigore per il Monferrato che lo specialista Vescovi non sbaglia per l'1-1 finale. Nel prossimo turno, giovedì 16 settembre, la Capriatese andrà a fare visita al Tassarolo.

Cade invece la Junior Calcio Pontestura, sconfitta a Moncalvo dalla Don Bosco Asti per 1-2 e a segno con Abrazdha dal dischetto: giovedì 16 i ragazzi di mister Bellingeri cercheranno il riscatto fra le mura amiche ospitando il Calliano.