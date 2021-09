"Le terre magiche": serata di gala in piazza Marconi

CASTELLETTO D'ORBA - Una serata dedicata alla musica alla cultura per conoscere, nei dettagli, “Le terre magiche”, il progetto turistico nato dalla sinergia fra i Comuni di Capriata e Castelletto d’Orba. L’appuntamento è (in quest’ultimo centro) per sabato sera, 4 settembre, a partire dalle ore 21.00, in piazza Marconi.

Nel corso dell’evento sarà presentata l’intera rete sentieristica composta da 14 itinerari, per un totale di oltre 107 chilometri già mappati e pronti per essere percorsi a piedi, in bicicletta o a cavallo. «Si tratta di un’idea nata un anno fa, in piena pandemia – ricorda il sindaco del paese, Mario Pesce –. Allora eravamo in grande difficoltà, in seguito ai danni subiti durante l'alluvione del 21 ottobre del 2019. In quella fase tutti hanno iniziato a passeggiare, perlopiù a pochi chilometri da casa: ci siamo detti che qualcosa andava fatto, anche la nostra erba può diventare verde come quella del vicino».

Le note di Ramazzotti

Nell’area centrale del paese saranno presenti i membri dell’amministrazione comunale locale e della Polisportiva Castellettese, che ha promosso e organizzato l’iniziativa. La serata sarà allietata dalla presenza della “Stile Libero Band” che, al termine della presentazione ufficiale, si esibirà (dalle 21.30) in un concerto aperto al pubblico, nel rispetto delle limitazioni dettate dall’emergenza sanitaria in corso, ad ingresso gratuito. È previsto, nello specifico, un tributo a Eros Ramazzotti.