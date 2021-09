Al via "Beer&Shout": al Geirino arrivano i Modena City Ramblers

OVADA - Festeggiano proprio quest’anno il loro trentesimo anno di attività i Modena City Ramblers che domani sera, sabato 4 settembre, faranno tappa in città. L'appuntamento è al Geirino, a partire dalle 21.30. L’occasione è l’edizione 2021 del “Beer&shout”, la festa della birra dedicata alle produzioni artigianali e di nicchia organizzata dal popolare locale cittadino “Il baffo s’impregna”.

La quarta edizione del tradizionale appuntamento di fine estate scatterà nel tardo pomeriggio di venerdì 3 settembre, con l'apertura degli stand (5 di birre artigianali italiane, uno di mixology e 9 di street food) e dell'area espositiva. Cancelli aperti a partire dalle ore 17.00, con l'ingresso libero contingentato. Saranno presenti i deejay di Evivi Mas per l'accompagnamento musicale.

Un live per i trent'anni di carriera

Sabato sera, invece, per accedere al Festival bisognerà essere muniti dell'apposito biglietto (per l'acquisto è necessario accedere alla piattaforma Dice, ndr). Nell'occasione, dopo il pre-concerto dei Mamasuya, saranno i membri del collettivo (nella foto: credito Ufficio stampa Modena City Ramblers) guidato da Davide "Dudu" Morandi a salire sul palco che verrà collocato nel cuore dell'impianto polisportivo di strada Grillano. Un live nuovo di zecca che comprende tutte le migliori canzoni del loro ricchissimo repertorio e che ha riscosso un ampio successo di pubblico negli appuntamenti precedenti in un agosto particolarmente ricco e intenso. Sul

Anche nella seconda serata resteranno attivi gli stand delle aziende produttrici di birra che saranno accompagnate da golosità in formato street food. L’ingresso al Festival e al concerto sarà consentito con presentazione del Green Pass o di esito negativo di tampone entro le 48 ore precedenti l’evento.