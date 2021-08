“Attraverso”: vini e territorio, c'è Farinetti in Enoteca

OVADA - Capitale del vino per una serata. La scommessa è stata lanciata qualche giorno fa, con Ovada che, a partire dal tardo pomeriggio di oggi, sabato 28 agosto, aprirà la sua porte alle autorità, ai presidenti e ai rappresentanti di tutti i consorzi dei vini alessandrini.

A fare gli onore di casa saranno i membri del consiglio direttivo dell’Enoteca regionale e dell’amministrazione comunale che, a partire dalle ore 21.00, ospiteranno nella corte di Palazzo Delfino Oscar Farinetti, il protagonista della tappa ovadese di “Attraverso Festival”, la rassegna culturale itinerante – giunta alla sesta edizione – organizzata nei territori patrimonio dell'Umanità Unesco e del Basso Piemonte.

«Farinetti non ha certamente bisogno di presentazioni – afferma l’assessore al Turismo del Comune di Ovada, Marco Lanza –. Nel corso della serata avremo modo di discutere insieme a lui del rilancio dell'intero comparto vitivinicolo. Sono previsti anche gli interventi del professor Vincenzo Gerbi, dell'Università di Torino, e dell'assessore regionale all'Agricoltura, Marco Protopapa. Per la prima volta il confronto tra le parti sulle prospettive future, a livello provinciale, del settore si svolgerà nella nostra città».

Dal debutto con Unieuro al successo di Eataly, passando per il rilancio del Premiato Pastificio Afeltra di Gragnano. Sarà proprio l’imprenditore cuneese a raccontare alcuni importanti aneddoti della sua carriera nell’ambito dell’incontro “Uniti si vince: i grandi vini del Sud del Piemonte”. «Farinetti ha raccolto il nostro invito con piacere – affermano da Hiroshima mon amour, l’associazione ovadese che si occupa dell’organizzazione di Attraverso Festival –. Per lui, parlare di enologia, in queste terre, sarà una cosa naturale. D’altronde la nostra rassegna è nata per unire i territori e noi, anche quest’anno, a Ovada non potevamo proprio mancare». I cancelli apriranno alle ore 19.30, con l’evento che si svolgerà nel rispetto delle norme anti “Covid”. La serata è a ingresso gratuito.