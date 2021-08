Stefano Ferrando, l'Enoteca lo ricorda con un premio

OVADA - La sua scomparsa aveva generato, nell'aprile 2020, una grande ondata di dolore. Stefano Ferrando era persona molto apprezzata in diversi ambiti cittadini. Sarà l'Enoteca di Ovada a ricordarlo domani sera con la consegna del premio a lui intitolato nell'ambito della serata organizzata per promuovere i vini della parte meridionale del Piemonte. A ricevere il riconoscimento sarà Simonetta Borasi, da tempo impegnata nelle iniziative di promozione del consorzio di tutela del Gavi. Stefano Ferraro era delegato provinciale di Ais, tra il 2015 e 2018 vice presidente dell'Enoteca Regionale. Fondamentale la sua spinta per il rilancio dell'azione di promozione del Dolcetto.