Caserme, uffici e palazzine: la Provincia cede i suoi immobili

ALESSANDRIA - La Provincia riprova a vendere i suoi 'gioielli': caserme, palazzine intere, uffici e case cantoniere che andranno all'asta il 22 settembre 2020. 18 lotti per tutto il territorio provinciale, per i quali l'Ente aveva già tentato un aprima vendita all'incante nell'estate 2020. Un anno fa non ci fu alcun interessato, così, con base d'asta ribassate, vengono venduti al miglior offerente interi edifici non utilizzati da tempo.

Nell'elenco figurano ex caserme dei carabinieri di Novi, Casale, ex caserme dei Vigili del Fuoco, tra cui quella in via Piave ora occupata dal Laboratorio Sociale. Ma anche gli uffici provinciali di via Porta e quelli in via Fiume angolo spalto Marengo.

Il 'pezzo' più pregiato - in base alla stima iniziale - è la ex caserva in via Cavour ad Alessandria: si inizia da 2,2 milioni per l'edificio di fronte a Palazzo Borsalino che neppre la stessa Università ha voluto per uso foresteria ed uffici.

Il valore d'asta dotale dei lotti si aggira sui 10 milioni e 800 mila euro.

Tutti i lotti all'asta