Altre due serate con la Sagra della Peirbuieira

ROCCA GRIMALDA - Cambiano le modalità, ma non il tradizionale buon gusto di uno dei piatti tipici dell'Ovadese. Dopo l'esordio dello scorso fine settimana torna – seppure sempre in versione da asporto – l'appuntamento con la “Sagra della Peirbuieira” di Rocca Grimalda.

Fornelli (nuovamente) accesi per due serate, venerdì 20 e sabato 21 agosto, dalle ore 19.00 alle 21.00. Per poter degustare la pietanza è necessario presentarsi alle casse muniti di pentola o contenitore adeguato. Per informazioni contattare il numero 335 8471340.