Coronavirus: oggi in provincia 21 contagi e 35 guariti

ALESSANDRIA - Sono 21 i nuovi contagi in provincia secondo l'Unita di Crisi regionale, che evidenzia anche 35 guariti.

Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 202 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 9 dopo test antigenico), pari all’1,7 % di 11.657 tamponi eseguiti, di cui8.673 antigenici. Dei 202 nuovi casi, gli asintomatici sono 95(47,0 %).

I casi sono così ripartiti: 29 screening, 126 contatti di caso, 47 con indagine in corso; 3 Rsa/Strutture Socio-Assistenziali.

Il totale dei casi positivi diventa quindi 373.073 così suddivisi su base provinciale: 30.388 Alessandria, 17.662 Asti, 11.703 Biella, 53.751 Cuneo, 29.062 Novara, 199.105 Torino, 13.967 Vercelli, 13.313 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.535 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.587 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 9 (+1 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 115 (+6 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.320.

I tamponi diagnostici finora processati sono 6.163.895 (+ 11.657rispetto a ieri), di cui 1.953.369 risultati negativi.

Nessun decesso di persona positiva al test del Covid-19 è stato comunicato dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte.

Il totale è quindi 11.705 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.567 Alessandria, 713 Asti, 433 Biella, 1.454 Cuneo, 944 Novara, 5.594 Torino, 526 Vercelli, 374Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

I pazienti guariti sono complessivamente 357.924 (+101 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 28.405 Alessandria, 16.864 Asti, 11.133 Biella, 51.926 Cuneo, 27.735 Novara, 191.918 Torino, 13.290 Vercelli, 12.779 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.450 extraregione e 2.424 in fase di definizione.